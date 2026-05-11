|
11.05.2026 17:17:38
Selenskyj: Militärprojekte mit Deutschland 'nur der Anfang'
KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt auf weitere Gemeinschaftsprojekte mit Deutschland bei der Rüstungsproduktion. Derzeit gebe es sechs Projekte, "aber das ist nur der Anfang", sagte Selenskyj in Kiew bei einem Treffen mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).
Er dankte Deutschland auch für weitere Hilfe bei der Luftverteidigung der Ukraine gegen russische Angriffe, sagte aber, er wolle dazu keine Details nennen. "Lasst das für die Russen eine Überraschung sein", so Selenskyj.
Pistorius betonte ebenfalls die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Ukraine, mit der jüngst eine strategische Partnerschaft sowie eine vertiefte Zusammenarbeit bei Militär und Rüstung vereinbart worden war. Er sagte an Selenskyj gerichtet über die Ukraine: "Sie sind nicht länger nur ein Konsument von Sicherheit, sondern sie stellen Sicherheit bereit." Das Land wehrt sich seit gut vier Jahren gegen eine russische Invasion.
Vor dem Treffen mit Selenskyj hatte Pistorius am Stadtrand von Kiew eine Stellung der ukrainischen Drohnenbekämpfung besucht. Dabei wurden ihm Abfangdrohnen und deren Einsatz gegen russische Angriffe erklärt./cn/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- Dow zum Handelsende leichter - Techwerte mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.