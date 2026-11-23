BERLIN/KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erneut für eine Aufnahme seines Landes in die Nato plädiert. Dies sei für die Sicherheit in Europa die bessere Lösung als Sicherheitsgarantien, die der Beistandsklausel nach Artikel fünf des Nato-Vertrages lediglich ähneln. Das sagte Selenskyj bei der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato-Länder in Berlin. Er wurde dort per Video aus Kiew zugeschaltet.

"Warum nicht laut sagen, was so viele denken? Wäre es nicht effektiver, die Ukraine in die Nato zu bringen? Wäre es nicht besser für uns alle, billiger umzusetzen und zuverlässiger, wenn es um Sicherheit geht", sagte er.

US-Unterhändler haben Sicherheitsgarantien ins Spiel gebracht, die Artikel fünf ähneln sollen, um die Ukraine nach einem Kriegsende vor erneuten Angriffen Russlands zu schützen. Selenskyj verwarf den Vorschlag nicht direkt, warf aber mehrere Fragen auf: Welche Partner würden die Ukraine verteidigen, wessen Truppen würden vorsorglich auf ihrem Gebiet stationiert, was würde es kosten, werde es funktionieren?

Selenskyj: Die Nato braucht die Ukraine

Europa sei sicherer mit der Ukraine in der Nato, argumentierte Selenskyj. "Das braucht nicht nur die Ukraine. Auch die Nato braucht das, sie braucht die Ukraine."

Russland lehnt einen Nato-Beitritt der Ukraine rundweg ab, genauso wie Sicherheitsgarantien, die durch westliche Truppen in der Ukraine gesichert werden. Das westliche Verteidigungsbündnis hat im Grundsatz beschlossen, dass die Ukraine Mitglied werden soll. Allerdings waren die USA in den letzten Jahren dagegen. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hielt sich in der Diskussion vor den Nato-Parlamentariern an die zurückhaltende Sprachregelung, dass der Weg der Ukraine in die Nato unumkehrbar sei.

In den vergangenen Tagen hatte Selenskyj aber auch von einem US-Vorschlag berichtet, die Ukraine könnte in die Nato aufgenommen werden, wenn sie den noch von ihr verteidigten Teil des Donbass aufgibt. Einen solchen Rückzug aus Gebiet, das Russland bislang nicht erobern konnte, lehnt die Ukraine bislang ab./fko/DP/zb