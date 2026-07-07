07.07.2026 14:24:38

Selenskyj: Nato mit Ukraine ist das Bündnis der Zukunft

ANKARA (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Rande des Nato-Gipfels in Ankara eindringlich für einen Bündnisbeitritt seines Landes geworben. "Die Nato mit der Ukraine ist das Bündnis der Zukunft", sagte er bei einem Verteidigungsindustrieforum. Die Allianz müsse den Herausforderungen der modernen Welt gewachsen sein - gemeinsam mit der Ukraine, der Stärke ihrer Verteidigungsindustrie und der Widerstandskraft der Menschen.

Die Nato-Beitrittsperspektive für die Ukraine ist in der Allianz ein hochumstrittenes Thema. Zuletzt hatte die US-Regierung von Präsident Donald Trump mehrmals deutlich gemacht, dass die Ukraine aus ihrer Sicht ihre Ambitionen auf einen Nato-Beitritt aufgeben sollte, um ein Ende des russischen Angriffskriegs zu ermöglichen. Andere Nato-Staaten lehnen solche Zugeständnisse an Russland allerdings kategorisch ab.

Selenskyj sagte, er wolle seine Anerkennung für die Haltung der Staats- und Regierungschefs derjenigen Länder ausdrücken, die unmissverständlich erklärt hätten, dass die Ukraine zur Nato gehöre. Namen nannte er nicht. In der Vergangenheit hatten sich aber etwa führende Politiker aus den baltischen Staaten entsprechend geäußert. Dort sehen sich viele Menschen ebenfalls stark von Russland bedroht./aha/DP/mis

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