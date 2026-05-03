03.05.2026 17:11:38

Selenskyj reist zu Europäischem Gipfel in Armenien an

ERIWAN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in der armenischen Hauptstadt Eriwan gelandet, um am Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) teilzunehmen. Bei dem Treffen gehe es vor allem um die Stärkung der kollektiven Sicherheit und eine verbesserte Koordination mit allen Partnern, schrieb er auf Telegram zu Bildern seiner Landung.

Am EPG-Gipfel am 4. Mai in Eriwan nehmen mehr als 40 Staats- und Regierungschefs teil, vor allem aus den EU-Ländern. Bundeskanzler Friedrich Merz wird allerdings "wegen anderer Verpflichtungen" fehlen, wie es aus Berlin hieß. Der Kanzler lässt sich in der Kaukasusrepublik von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vertreten. Unter den Gästen ist hingegen erstmals Kanadas Premierminister Mark Carney. Das Treffen dient vor allem dem informellen Austausch. Belarus und Russland sind wegen des Kriegs in der Ukraine vom Gipfel ausgeschlossen.

Die armenischen Gastgeber, einst enge Bündnispartner Russlands, wollen bei dem eintägigen Gipfel in der Hauptstadt Eriwan am Montag Energiesicherheit und wirtschaftliche Entwicklung, Sicherheitspolitik und die Stärkung der Demokratie zum Thema machen./bal/DP/he

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