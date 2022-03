Selenskyj ruft Russen zu Protesten auf - "Erinnert euch an Tschernobyl"

Kiew (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft die russischen Bürger nach dem Angriff auf das Atomkraftwerk Saporischschja zu Protesten auf.

"Ihr müsst auf die Straßen gehen und sagen, dass ihr leben wollt, dass ihr in einer Welt ohne radioaktive Verseuchung leben wollt", sagte er am Freitag in einer TV-Ansprache. "Die radioaktive Strahlung weiß nicht, wo Russland liegt, die Strahlung weiß nicht, wo die Grenzen eures Landes sind." Nur wenige Stunden zuvor war bei den russischen Angriffen auf den AKW-Komplex ein Gebäude in Brand geraten, das inzwischen wird gelöscht wurde.

"Russisches Volk, ich appelliere an Euch, wie kann das nur möglich sein?", sagte Selenskyj. "Schließlich haben wir gemeinsam 1986 gegen die Katastrophe in Tschernobyl gekämpft." Im AKW Tschernobyl im Norden der Ukraine war es zum bislang größten Unfall gekommen. Durch die sogenannte Kernschmelze wurden damals große Mengen Radioaktivität freigesetzt. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen werden, die Gegend ist noch heute wegen der Strahlung unbewohnbar.

Es sei jetzt nicht die Zeit zu schweigen, sagte der ukrainische Präsident. "Ihr müsst euch an das Glühen über dem zerstörten Kraftwerk erinnern."