Selenskyj setzt auf rasche Auszahlung der EU-Milliarden

ERIWAN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt auf eine rasche Auszahlung des Kredites über 90 Milliarden Euro von der Europäischen Union. "Es ist nötig, dass das Geld so schnell wie möglich eintrifft und die Ukraine ihr Programm zur Widerstandsfähigkeit in Vorbereitung auf den Winter umsetzen kann", schrieb er auf der Onlineplattform X.

Vor dem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der armenischen Hauptstadt Eriwan traf sich Selenskyj im engeren Kreis mit den europäischen Partnern, die ihm in Gesprächen mit Washington zur Seite stehen. Dazu zählten Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Ukraine bremst russischen Vormarsch

Wegen des Iran-Kriegs stockten die Friedensbemühungen für die Ukraine, sagte Selenskyj. "Wir haben diskutiert, wie dieser Prozess wiederbelebt werden kann, über die Kontakte mit den USA und über Europas Rolle darin."

Die europäischen Partner hätten anerkannt, dass die militärische Lage der Ukraine stärker geworden sei, sagte Selenskyj. Am Boden hat die ukrainische Armee zuletzt dank ihrer Drohnen den russischen Vormarsch ins Stocken gebracht. Zugleich hat sie Luftangriffe tief ins russische Hinterland verstärkt./fko/DP/jha