08.12.2025 13:30:38

Selenskyj trifft in Brüssel Spitzen von Nato und EU

BRÜSSEL/ROM (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist nach den in London geplanten Gesprächen mit führenden europäischen Staats- und Regierungschefs weiter nach Brüssel. Wie Nato-Generalsekretär Mark Rutte mitteilte, will er Selenskyj am Abend in seiner Residenz empfangen. Eingeladen sind zudem EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa. Am Dienstag wird Selenskyj nach offiziellen Angaben aus Rom dann bei Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erwartet.

In London wollte Selenskyj mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprechen. Thema sollte die aktuelle US-Initiative zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sein.

Viele Europäer sehen die Gefahr, dass die Ukraine über sie zu Zugeständnissen gegenüber Russland gezwungen werden könnte, die letztlich zu einer Verschlechterung der Sicherheitssituation auf dem ganzen Kontinent führen. Gleichzeitig wird befürchtet, dass die Ukraine ohne Mithilfe der USA nicht ausreichend im Abwehrkampf gegen Russland unterstützt werden kann./aha/cs/DP/men

