23.09.2025 22:47:38

Selenskyj: Trump wird Russland zum Frieden bewegen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer massiven US-Kursänderung gegenüber Russland geht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj davon aus, dass US-Präsident Donald Trump Kremlchef Wladimir Putin zum Frieden bewegen kann. "Moskau fürchtet Amerika und schenkt ihm stets Beachtung", sagte Selenskyj bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York.

Zuvor hatte Trump nach einem Gespräch mit Selenskyj am Rande der UN-Generaldebatte eine Kehrtwende in seinem Ukraine-Kurs verkündet: Er glaube, die Ukraine sei in der Lage, den Krieg gegen Russland mithilfe westlicher Verbündeter vollständig zu gewinnen. Russland bezeichnete er als schwach.

Selenskyj sagte zu dem Treffen: "Ich habe mich gerade mit Präsident Trump getroffen und wir haben darüber gesprochen, wie wir endlich Frieden schaffen können. Wir haben einige gute Ideen diskutiert. Ich hoffe, sie werden funktionieren."/scb/DP/men

