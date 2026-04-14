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14.04.2026 14:34:38

Selenskyj: Ukraine braucht vollgültige EU-Mitgliedschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dringt auf eine vollgültige Mitgliedschaft für sein Land in der Europäischen Union. "Wir brauchen weder eine EU light, noch eine Nato light", sagte der Staatschef bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin. Die Kiewer Position sei bekannt, und Europa und die Nato brauchten die Ukraine. "In vollem Umfang, als starken Partner. Unsere Armee wird benötigt als eine starke Armee. Niemand braucht eine ukrainische Armee light", betonte Selenskyj. Das sei im beiderseitigen Interesse.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Unterstützung gegen eine russische Invasion. Seit 2022 ist das osteuropäische Land ein Beitrittskandidat der Europäischen Union. Selenskyj hat mehrfach einen Beitritt bereits 2027 gefordert. Diesem Vorstoß fehlt jedoch die Unterstützung innerhalb der Union. Als Alternative wurde auch eine EU-Mitgliedschaft mit beschränkten Rechten in die Diskussion gebracht./ast/DP/men

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