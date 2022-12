Selenskyj: Ukrainer werden auch an Weihnachten durchhalten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit Blick auf das anstehende Weihnachtsfest das Durchhaltevermögen der Ukrainer betont. "Wir werden Weihnachten feiern (...), auch wenn es keinen Strom gibt. Das Licht unseres Glaubens an uns selbst wird nicht erlöschen", sagte Selenskyj in einer Rede am Mittwochabend (Ortszeit) vor den beiden Parlamentskammern. "Wenn russische Raketen uns angreifen, werden wir unser Bestes tun, um uns zu schützen", so der Ukrainer. "Wenn sie uns mit iranischen Drohnen angreifen und unsere Leute an Heiligabend in Bombenbunker gehen müssen, werden sich die Ukrainer trotzdem an den Feiertagstisch setzen und sich gegenseitig aufheitern." Millionen von Ukrainern wollten nur eines - gewinnen./nau/DP/zb