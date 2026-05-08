08.05.2026 16:30:38

Selenskyj: US-Vertreter in der Ukraine erwartet

KIEW (dpa-AFX) - Nach Gesprächen in den USA über ein Ende des russischen Angriffskriegs erwartet Kiew in den nächsten Wochen Gesandte von US-Präsident Donald Trump. Als Termin für den Besuch nannte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Zeitspanne bis zum Beginn des Sommers, derzeit liefen die Absprachen dazu, schrieb er in sozialen Medien.

Am Vortag war der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow, zu Gesprächen in den USA. Die Treffen seien inhaltsreich gewesen, sagte Selenskyj. Thema waren demnach Vereinbarungen zu Sicherheitsgarantien und humanitäre Fragen wie der Austausch von Kriegsgefangenen.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Bei direkten Gesprächen mit Moskau hatten zuletzt die USA vermittelt. Derzeit pausieren die Verhandlungen, auch weil Washington durch den Iran-Krieg abgelenkt ist./ksr/DP/he

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