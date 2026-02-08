08.02.2026 11:11:38

Selenskyj: USA wollen Krieg bis Sommer beenden

KIEW (dpa-AFX) - Die USA dringen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf ein Ende des Ukraine-Kriegs bis Anfang des Sommers. "Die Amerikaner schlagen den Parteien vor, den Krieg bis Anfang des Sommers zu beenden und werden wahrscheinlich diesem Zeitplan entsprechend Druck auf die Beteiligten ausüben", sagte Selenskyj übereinstimmenden Berichten zufolge.

Außerdem schlug Washington demnach sowohl der ukrainischen als auch der russischen Seite vor, sich wahrscheinlich in einer Woche in Miami zu treffen. Kiew habe zugesagt.

Ein Schlüsselelement für ein Ende des Kriegs seien Sicherheitsgarantien, bekräftigte Selenskyj. Diese müssten vor allen anderen Dokumenten unterschrieben werden.

Selenskyj: Schwierige Themen weiter ungelöst

Er machte zudem deutlich, dass nach der jüngsten Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine, Russland und den USA Themen wie Gebietsabtretungen schwierig blieben. Moskau fordert für ein Ende der Gewalt unter anderem den Abzug der ukrainischen Truppen aus den Gebieten Luhansk und Donezk. Kiew lehnt das bislang ab.

Am Mittwoch und Donnerstag hatten in Abu Dhabi russische und ukrainische Unterhändler über ein Ende des seit fast vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs verhandelt. Die USA saßen mit am Tisch. Alle Beteiligten bewerteten die Gespräche anschließend als produktiv.

US-Präsident Donald Trump will ein schnelles Ende des Kriegs und sieht sich als Vermittler. Vor seiner Wahl hatte er versprochen, den Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden./ksr/DP/mis

