Selenskyj verleiht Wadephul Verdienstorden - aber nur zweiter Klasse

KIEW (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) ist vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit dem Orden "Für Verdienste" zweiter Klasse ausgezeichnet worden. Allerdings erhalten "Minister souveräner Staaten" dem Statut des Ordens zufolge eigentlich den Orden erster Klasse. So wurde Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) 2024 von Selenskyj mit dem Verdienstorden erster Klasse ausgezeichnet. Weshalb Wadephul nur die zweite Stufe bekommt, war unklar. Eine Anfrage an das Präsidentenbüro blieb zunächst unbeantwortet.

Die zweite Stufe ist dem Statut zufolge eigentlich für Stellvertreter von Regierungs- und Parlamentschefs, Minister und Leiter anderer zentraler Behörden und Botschafter vorgesehen.

In der Mitteilung hieß es nun, Wadephul werde für die konsequente Unterstützung der Ukraine und die Betonung verlässlicher Sicherheitsgarantien geehrt. Deutschland sei zudem in Europa führend beim Umfang der Hilfe für das von Russland angegriffene Land. Dank der von Berlin gelieferten Flugabwehr seien viele Leben gerettet worden.

Die Ukraine wehrt sich seit etwas mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion./ast/DP/he

