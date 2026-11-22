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22.11.2026 21:43:38
Selenskyj verurteilt russische Angriffe auf zivile Ziele
KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die jüngsten russischen Angriffe auf zivile Ziele in der Umgebung von Kiew mit mehreren Todesopfern scharf verurteilt. "Ständiger russischer Terror, ständige Schikanen durch diese Abschaumtypen - und auf all diesen Terror werden unsere völlig gerechtfertigten Antworten folgen", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Bei den Angriffen waren im Tagesverlauf nach offiziellen Angaben mindestens acht Menschen getötet worden. In Dymer galten nach einem Angriff auf ein Wohngebäude mindestens zehn Menschen als vermisst.
Selenskyj beklagte zudem die russischen Angriffe auf die Energieversorgung in mehreren Regionen. "Derzeit verfolgen die Russen die Taktik, Stromnetze und Übertragungsleitungen zu zerstören", sagte er. "Sie versuchen, Odessa, die Oblast Odessa und unsere Oblast Dnipropetrowsk von den Energiequellen abzuschneiden." Die Lage dort beschrieb er als "sehr schwierig". Die Reparaturtrupps seien im Dauereinsatz, um eine alternative Stromversorgung herzustellen.
Die russischen Streitkräfte greifen seit Kriegsbeginn vor über viereinhalb Jahren regelmäßig die Energieversorgung der Ukraine mit Winterbeginn an, um die Zivilbevölkerung unter Druck zu setzen./cha/DP/zb
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