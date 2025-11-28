28.11.2025 16:45:38

Selenskyjs Büroleiter Jermak tritt zurück

KIEW (dpa-AFX) - In der Ukraine ist der Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, nach Durchsuchungen von Anti-Korruptionsermittlern in seiner Wohnung zurückgetreten. Jermak habe eine Rücktrittserklärung unterzeichnet, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft./mau/ast/DP/zb

