Self Storage Group ASA Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Self Storage Group ASA Registered lud am 15.02.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,176 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,189 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75,9 Millionen NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 90,0 Millionen NOK ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,930 NOK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,972 NOK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 332,94 Millionen NOK, während im Vorjahr 282,91 Millionen NOK ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,02 NOK geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 346,52 Millionen NOK gerechnet.

Redaktion finanzen.at