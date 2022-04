Self Storage Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Self Storage Group hat am 01.04.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,130 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 2,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,4 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,330 USD beziffert, während im Vorjahr 0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 10,51 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8,79 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,220 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 10,23 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at