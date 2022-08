Self Storage Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Self Storage Group hat am 11.08.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,040 USD, nach 0,090 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 2,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

