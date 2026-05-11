Self Storage Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Self Storage Group ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Self Storage Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Self Storage Group ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 3,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at