Self Storage Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Self Storage Group hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Quartal hat Self Storage Group 3,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at