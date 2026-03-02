Seligman New Technologies Venture Fund Registered A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Seligman New Technologies Venture Fund Registered A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 1,33 CNY gegenüber 1,50 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Seligman New Technologies Venture Fund Registered A im vergangenen Quartal 2,30 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Seligman New Technologies Venture Fund Registered A 1,83 Milliarden CNY umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,36 CNY sowie einem Umsatz von 2,30 Milliarden CNY gerechnet.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,33 CNY gegenüber 2,48 CNY im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 6,52 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4,10 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 3,65 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 6,42 Milliarden CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at