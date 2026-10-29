29.10.2026 06:31:29

Seligman New Technologies Venture Fund Registered A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Seligman New Technologies Venture Fund Registered A hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 3,75 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Seligman New Technologies Venture Fund Registered A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,31 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Seligman New Technologies Venture Fund Registered A einen Umsatz von 2,27 Milliarden CNY eingefahren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2,56 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 2,58 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

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