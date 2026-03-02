|
Selkirk Copper Mines präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Selkirk Copper Mines hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Selkirk Copper Mines ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.
