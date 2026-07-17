Selkirk Copper Mines: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Selkirk Copper Mines veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,410 CAD. Im Vorjahr hatten -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at