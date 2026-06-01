Sell-Analyse: UBS AG bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat FMC mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sell" belassen. Anstehende Daten eines Konkurrenzprodukts könnten das Potenzial für optimistischere Erwartungen an die Gewinnung von US-Patienten für ein neues Dialysegerät des Unternehmens begrenzen, das demnächst auf den Markt komme, schrieb Graham Doyle am Freitagnachmittag. Dieses werde zur sogenannten High-Volume Hämodiafiltration (HV-HDF) genutzt - ein Blutreinigungsverfahren für Patienten mit terminalem Nierenversagen, in dem der Experte einen wichtigen positiven Kurstreiber für FMC sieht.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 36,83 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0,46 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19 238 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 6,0 Prozent zurück.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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