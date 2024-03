Sell von Goldman Sachs Group Inc. für Henkel vz-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel auf "Sell" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die Ergebnisse für 2023 lägen im erwarteten Rahmen, schrieb Analyst Olivier Nicolai am Montag in seiner ersten Reaktion. Ein eigentlich optimistischerer Ausblick werde durch die ungünstige Währungsentwicklung überschattet.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Henkel vz befand sich um 10:27 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 68,74 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 1,08 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 351 816 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2024 um 5,7 Prozent. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2024 veröffentlicht.

