WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

Experten-Analyse 14.01.2026 14:28:45

Sell von UBS AG für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Sell von UBS AG für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durch UBS AG liegen vor.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC auf "Sell" belassen. Die Präsentationen von FMC, Alcon und GE Healthcare auf einer Fachkonferenz seien durchwachsen gewesen, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend. Der Dialysekonzern FMC habe einige Herausforderungen benannt und 2026 bei einigem Gegenwind als Übergangsjahr bezeichnet.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste um 14:12 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,4 Prozent auf 37,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1 316 417 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: istock/kryczka,Fresenius Medical Care

