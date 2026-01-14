Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Experten-Analyse
|
14.01.2026 14:28:45
Sell von UBS AG für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC auf "Sell" belassen. Die Präsentationen von FMC, Alcon und GE Healthcare auf einer Fachkonferenz seien durchwachsen gewesen, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend. Der Dialysekonzern FMC habe einige Herausforderungen benannt und 2026 bei einigem Gegenwind als Übergangsjahr bezeichnet.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste um 14:12 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,4 Prozent auf 37,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1 316 417 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
14.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.01.26