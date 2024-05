Sell von UBS AG für Hannover Rück-Aktie

Die UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen. Der Rückversicherer habe weitgehend wie prognostiziert abgeschnitten, schrieb Analyst Will Hardcastle in einem ersten Kommentar am Dienstag. Die sogenannte Widerstands-Reserve liege im Rahmen seiner Erwartung, so der Analyst.

Das Papier von Hannover Rück befand sich um 11:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 228,10 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 3,99 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 63 425 Hannover Rück-Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte die Aktie um 8,8 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Hannover Rück am 14.05.2024 präsentieren.

