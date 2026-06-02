Sella Capital Real Estate: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sella Capital Real Estate präsentierte in der am 31.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,11 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sella Capital Real Estate 0,350 ILS je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 101,0 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sella Capital Real Estate 98,0 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at