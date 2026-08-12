Sella Capital Real Estate legte Quartalsergebnis vor

Sella Capital Real Estate hat am 09.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 ILS, nach 0,290 ILS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 105,0 Millionen ILS – ein Plus von 7,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sella Capital Real Estate 98,0 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at