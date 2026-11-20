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20.11.2026 06:31:28
Sella Capital Real Estate veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Sella Capital Real Estate stellte am 18.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,23 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,290 ILS je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 107,5 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 6,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 101,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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