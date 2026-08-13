SELLAS Life Sciences Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SELLAS Life Sciences Group hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

SELLAS Life Sciences Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at