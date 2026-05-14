SELLAS Life Sciences Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SELLAS Life Sciences Group hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SELLAS Life Sciences Group -0,070 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at