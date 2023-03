Sellering berichtet über Stand der Abwicklung der Klimastiftung

SCHWERIN (dpa-AFX) - Der aktuelle Stand der Abwicklung der umstrittenen Klimastiftung ist am Dienstag Thema einer Pressekonferenz (11.00) in Schwerin. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Erwin Sellering (SPD), will sich dort äußern. Er hatte angekündigt, dass der Vorstand zurücktreten werde, sobald der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb abgewickelt sei und ein Testat der Wirtschaftsprüfer vorliege.

Der Nebenbetrieb der Stiftung hatte die Fertigstellung der Gaspipeline Nord Stream 2 unterstützt. Nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine entschieden Landesregierung und Landtag, dass die maßgeblich durch Geld aus russischem Gasgeschäften finanzierte Stiftung abgewickelt werden soll./ssc/DP/stw