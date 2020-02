Selmayr: EU muss sich nach Brexit "auf eigene Stärken besinnen"

Zwei Wochen nach dem Brexit muss die EU nach Ansicht von Spitzenbeamten nicht nur ein neues Verhältnis zu Großbritannien finden, sondern sich auch innerhalb der eigenen Gemeinschaft weiterentwickeln. "Die EU muss sich auf ihre eigenen Stärken besinnen," sagte Martin Selmayr, EU-Kommissionsvertreter in Wien, am Montagabend im "Salon Z".

Es gehe nicht mehr darum, Großbritannien als Mitglied zu halten. Die EU habe bis zum tatsächlichen Austritt Ende Jänner alles versucht, um Großbritannien in der Union gehalten und die Türen immer offen gelassen für den Fall, dass die Briten es sich anders überlegen. Nun sei der Brexit aber vollbracht, und die Union müsse vor allem intern voranschreiten, um noch stärker zusammenwachsen zu können.

Selmayr sieht in den kommenden Monaten und Jahren noch große Baustellen auf die EU zukommen. So müsse das Rechtsstaatsproblem gelöst werden. Es könne nicht sein, dass in einigen Ländern der EU - beispielsweise in Ungarn oder Polen - die rechtsstaatlichen Prinzipien der EU missachtet werden. Einen Hebel, um alle Staaten auf ein einheitlicheres Niveau zu bekommen, sieht Selmayr in einer weiteren Baustelle, nämlich dem EU-Budget. Denn es stehe derzeit zur Debatte, die Auszahlung von EU-Mitteln an einen Staat an die Einhaltung von Grundwerten und Rechtsstaatsstaatlichkeit zu binden. Unter anderem hat EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) dies vergangene Woche gefordert.

Sorgen, dass betroffene Länder wie Ungarn und Polen dem EU-Budget unter derartigen Bedingungen nicht zustimmen würden, teilt Selmayr nicht. Es werde unterschätzt, wie dringend diese Länder das Geld aus der EU brauchen, so der EU-Kommissionsvertreter. Er sei daher zuversichtlich, dass eine Einigung diesbezüglich zustande kommen könne.

Daneben müsse sich die EU weiter dem "leidigen Migrationsthema", aber auch den Ländern am Westbalkan widmen. "Wenn wir das Versprechen nicht einlösen und diese (Länder, Anm.) nicht in die EU holen, dann werden sich dort andere Mächte tummeln", so Selmayr. Diese anderen Mächte - wie Russland oder China - würden das Vakuum, das die EU hinterlassen würde, rasch zu nützen wissen. Daher müsse die Union dafür sorgen, den Balkanstaaten die Aufnahme in die EU ermöglichen. Im Oktober des vergangenen Jahres hatten die EU-Staaten entgegen der Erwartungen kein grünes Licht für den Beginn von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien gegeben.

"Was wir brauchen, ist Einigkeit und Mut für die Zukunft", so Selmayr. Der Brexit habe gezeigt, dass Europa ein einzigartiges Projekt sei, "wir können es aber ganz schnell verlieren, wenn wir nicht aufpassen." In den nun kommenden Verhandlungen mit Großbritannien müsse die EU "freundschaftlich im Ton, aber hart in der Sache" sein.

Bis zum Ende der Übergangsfrist zu Jahresende müsse zumindest ein einfaches Handelsabkommen abgeschlossen werden, welches Vereinbarungen zum Warenverkehr und zur Fischerei enthält. Zudem müsse man sich auf die gegenseitige Einhaltung von Standards im Finanzdienstleistungsbereich sowie im Datenschutz einigen. "Wenn es diese vier Komponenten nicht gibt, dann gibt es einen disruptiven Moment am Ende des Jahres," sagte Selmayr.

