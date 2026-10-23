Heineken Aktie
WKN: A0CA0G / ISIN: NL0000009165
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23.10.2026 10:02:08
Seltenes Eingeständnis: Heineken warnt vor Umsatzrückgang durch Abnehmspritzen
Mittel wie Ozempic und Wegovy verändern offenbar nicht nur das Ess-, sondern auch das Trinkverhalten. Heineken sieht darin ein wachsendes Geschäftsrisiko für Brauereien und britische Pubs. Kleinere Gläser, alkoholfreie Getränke und Snacks sollen mögliche Umsatzverluste abfedern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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