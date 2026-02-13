Selvaag Bolig ASA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Selvaag Bolig ASA hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,37 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,500 NOK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,09 Milliarden NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 118,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Selvaag Bolig ASA einen Umsatz von 498,1 Millionen NOK eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,10 NOK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,11 Milliarden NOK geschätzt worden war.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,42 NOK eingefahren. Im Vorjahr waren 1,90 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Selvaag Bolig ASA im vergangenen Geschäftsjahr 2,09 Milliarden NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Selvaag Bolig ASA 1,97 Milliarden NOK umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,21 NOK gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 2,08 Milliarden NOK geschätzt.

