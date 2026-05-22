Selvita CRO Spolka Akcyjna Bearer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Selvita CRO Spolka Akcyjna Bearer ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Selvita CRO Spolka Akcyjna Bearer die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,30 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Selvita CRO Spolka Akcyjna Bearer ein Ergebnis je Aktie von -0,050 PLN vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,86 Prozent zurück. Hier wurden 76,0 Millionen PLN gegenüber 90,3 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at