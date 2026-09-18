Selvita: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Selvita stellte am 17.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,60 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Selvita ein Ergebnis je Aktie von -1,500 PLN vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,31 Prozent auf 12,0 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte Selvita 12,4 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at