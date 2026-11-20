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20.11.2026 06:31:28
Selvita verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Selvita hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,80 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,100 PLN je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Selvita im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,8 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 14,9 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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