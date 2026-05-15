SEMBA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SEMBA äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 29,23 JPY. Im letzten Jahr hatte SEMBA einen Gewinn von 35,62 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,49 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 7,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at