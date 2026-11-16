Semba Tohka Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Semba Tohka Industries gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,33 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,85 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 5,10 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Semba Tohka Industries 4,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at