Semba Tohka Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Semba Tohka Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,60 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,80 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,15 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at