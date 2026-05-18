18.05.2026 06:31:29

Semba Tohka Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Semba Tohka Industries hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,23 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -6,400 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Semba Tohka Industries im vergangenen Quartal 4,64 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Semba Tohka Industries 4,38 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 48,74 JPY. Im Vorjahr waren 28,08 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 19,42 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Semba Tohka Industries einen Umsatz von 18,70 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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