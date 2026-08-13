SEMBA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SEMBA lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,37 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 35,87 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,12 Prozent auf 7,63 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SEMBA 8,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at