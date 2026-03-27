Succeed Aktie

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WKN DE: A3C9KM / ISIN: JP3316900004

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27.03.2026 12:00:46

Sembcorp chairman Tow Heng Tan to retire; Andreas Sohmen-Pao to succeed him from Jun 1

Yap Chee Keong will also step down as director and chairman of the audit committee on Apr 29, with Steven Phan taking...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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