Alinta Aktie
WKN DE: 580908 / ISIN: AU000000ALN3
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13.08.2026 02:46:32
Sembcorp raises interim dividend despite 72% H1 profit slide to S$150 million on Alinta deal costs
Company declares interim dividend of S$0.11 a share, up 22%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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