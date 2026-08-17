Renewable Aktie
WKN DE: A0RN4Q / ISIN: US75971W2052
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17.08.2026 14:25:39
Sembcorp says potential IPO of Indian renewable unit remains preliminary
It responds to a Bloomberg report that the listing could raise as much as US$500 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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