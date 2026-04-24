Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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24.04.2026 20:03:21
Semenya hits out at impact of Olympic ban on DSD athletes
Caster Semenya has had her gender scrutinized in public for years after winning two Olympic golds. She has hit out at what she sees as a policy that disproportionately affects athletes with sexual differences.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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