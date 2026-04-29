Olympic Aktie

Olympic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889666 / ISIN: JP3201400003

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29.04.2026 13:43:49

Semenya hits out at impact of Olympic ban on DSD athletes

Caster Semenya has had her gender scrutinized in public for years after winning two Olympic golds. She has hit out at what she sees as a policy that disproportionately affects athletes with sexual differences.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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